Il Mausoleo di Augusto riapre al pubblico dopo 14 anni. Tour gratuiti fino al 21 aprile. Ecco come prenotarsi (foto Ansa)

Il Mausoleo di Augusto di Roma, il più grande sepolcro circolare del mondo antico, riapre al pubblico dopo 14 anni di restauri. Il Mausoleo fu costruito nel 28 avanti Cristo subito dopo la vittoria di Azio su Marco Antonio e Cleopatra.

Il Mausoleo era chiuso dal 2007 per la partenza delle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione del grande progetto di recupero e restauro.

“Un gioiello del patrimonio storico dell’ umanità che restituiamo al mondo intero dopo tanti anni di chiusura. Abbiamo lavorato a questo traguardo con impegno e tenacia, sostenuti dal mecenatismo della Fondazione Tim”, dice la sindaca Virginia Raggi.

I lavori diretti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali hanno permesso di realizzare un itinerario che racconta le varie fasi storiche del Mausoleo.

“Il Mausoleo di Augusto – spiega la Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli -, monumento chiave nel passaggio dalla Roma repubblicana a quella imperiale, è l’esempio forse più eloquente del riuso, della reinterpretazione e della riscoperta delle vestigia antiche nella storia della città. Divenuto fortilizio durante il Medioevo, giardino all’italiana nel Rinascimento, arena per tori e bufale nell’età del Grand Tour, auditorium nei primi decenni del Novecento, fu recuperato in chiave politica nel Ventennio. Per tutte queste fasi l’attuale restauro, con gli studi che lo hanno accompagnato, ha fornito nuovi, importanti elementi di conoscenza”.

Mausoleo di Augusto, gli orari e come prenotare i biglietti

I tour al Mausoleo, che dureranno circa 50 minuti, si svolgeranno dal martedì alla domenica dalle 9 alle 16.

I tour saranno gratuiti per tutti dal primo marzo al 21 aprile, ma la prenotazione è obbligatoria sul sito mausoleodiaugusto.it.

Dal 22 aprile, e per tutto il 2021, l’accesso resterà sempre gratuito per i residenti a Roma. Dal 21 aprile poi la visita sarà arricchita con contenuti digitali, in realtà virtuale e aumentata.