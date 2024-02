Blitz dice

Non vogliono pagare l’Irpef, e si capisce. Eccome se si capisce: l’Irpef la pagano la metà dei contribuenti italiani e loro vogliono stare nell’altra, affollata, metà. La loro Irpef la paghino lavoratori dipendenti e pensionati, quelli con trattenuta fiscale alla fonte. Lavoratori dipendenti e pensionati pagano quasi l’ottanta per cento dell’Irpef nazionale, paghino quindi, come […]