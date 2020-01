Mazara del Vallo, incendio in villa: morti due uomini

ROMA – Due uomini di 44 e 72 anni sono morti nell’incendio di una villa a Mazara del Vallo. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento di via Napoli, in contrada Bocca. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Trapani, che dopo avere domato il rogo hanno trovati i corpi delle due vittime. Sono in corso indagini dei carabinieri per stabilire le cause dell’incendio.

Fonte: Ansa.