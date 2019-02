TRAPANI – Ha litigato furiosamente con i vicini e ha preso a sprangate i carabinieri intervenuti per sedare la rissa. Per questo Francesco Clemense, 50 anni, è finito in manette con l’accusa di violenza aggravata a pubblico ufficiale. E’ successo a Mazara del Vallo, in Sicilia.

La vicenda scaturisce da reiterate liti con il vicinato per futili motivi. Dopo l’ennesimo diverbio tra i due nuclei familiari, una donna è rimasta ferita a seguito delle percosse subite e ha chiamato il 112. Durante l’intervento dei carabinieri, Clemense, in evidente stato di agitazione, ha afferrato una spranga di ferro e si è scagliato contro uno dei militari, che fortunatamente è riuscito a sviare il colpo con l’avambraccio rimanendo però ferito. E’ dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

L’aggressore, bloccato e disarmato, al termine degli accertamenti è stato tradotto agli arresti domiciliari; l’operato dei carabinieri è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Marsala.