MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Incidente mortale in Sicilia. Un imprenditore di 47 anni, Valentino Giacalone, ha perso la vita in uno schianto in auto intorno alle 4 di mattina sul lungomare Fata Morgana, a Mazara del Vallo (Trapani).

L’uomo era alla guida della sua auto, una Citroen C3 Pluriel, e stava percorrendo il lungomare in direzione del centro quando è finito contro un muretto che separa la carreggiata dalla spiaggia.

Secondo quanto accertato dalla polizia locale che ha effettuato i rilievi nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente. La vittima è stata trasferita all’ospedale di Mazara, dove è in corso l’autopsia.

Fonte: Il Giornale di Sicilia