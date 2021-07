McLaren da oltre 170mila euro in fiamme sul passo del Pordoi, tragedia sfiorata sulle Dolomiti. Il tutto è stato documentato in un video amatoriale pubblicato sui social network dal proprietario dell’hotel Pordoi. La vettura era giunta in Italia dalla Scandinavia. Il proprietario della supercar, un 50enne, voleva trascorrere alcuni giorni di vacanza sulle Dolomiti.

McLaren da più di 170mila euro in fiamme presso il passo del Pordoi

Mentre il 50enne sfrecciava con la sua vettura sul passo del Pordoi, il potente motore della sua vettura è andato in fiamme. L’uomo si è accorto subito della gravità della situazione e ha abbandonato immediatamente la vettura. E ha fatto bene perché poco dopo l’intera vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Quel modello di McLaren costa più di 170mila euro. Ma nulla è più prezioso della vita. Soprattutto per chi può permettersi questo tipo di vetture di lusso. Quindi alla fine l’uomo ha potuto tirare un sospiro di sollievo per essersi salvato da questa che sembrava una tragedia annunciata.

McLaren da più di 170mila euro in fiamme sul passo del Pordoi, inutili i soccorsi alla vettura

Ovviamente il proprietario dell’hotel non si è limitato a fare il reporter, ma ha anche prestato immediati soccorsi all’uomo attraverso lo staff della sua struttura alberghiera. Il 50enne è stato tratto in salvo ma non c’è stato niente da fare per la sua vettura.