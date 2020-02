ROMA – Medici anziani e specializzandi in corsia. Lo prevedono due emendamenti del governo al decreto Milleproroghe. Il primo allunga i tempi di attività per i medici anche oltre i 40 anni di servizio, fino a 70 anni di età.

L’emendamento è stato approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Una misura già adottata in alcune Regioni per coprire la carenza di personale e che viene ora consentita a tutto il Servizio sanitario fino al 2022.

Un altro emendamento del governo prevede inoltre che i medici specializzandi potranno essere inquadrati a tempo determinato e con orario parziale già dal terzo anno di corso, per consentire loro, in contemporanea, di completare la specializzazione.

Gli specializzandi dunque saranno ammessi ai concorsi per l’accesso alla dirigenza sanitaria, “a partire dal terzo anno del corso di formazione” e non più all’ultimo anno. Nel caso in cui lo specializzando vinca il concorso, prevede la norma, viene collocato “in graduatoria separata”. L’emendamento proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità per le Asl di assumere con contratti part time a tempo determinato gli specializzandi inseriti delle graduatorie separate.

Fonte: Ansa