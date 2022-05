Medici del pronto soccorso se ne vanno (600 in un anno): troppo lavoro e pochi soldi

Troppo lavoro e pochi soldi, un lavoro a volte disumano: così i medici lasciano sempre di più i pronto soccorso degli ospedali. Basti pensare per esempio che al Cardarelli di Napoli al concorso per medico del pronto soccorso ha fatto domanda una sola persona, e anche respinta. Sono circa 600 i medici dell’emergenza e urgenza che nel 2022 hanno scelto di dimettersi dai pronto soccorso (Ps), al drammatico ritmo di circa 100 unità al mese. Attualmente, mancano strutturalmente nei pronto soccorso d’Italia rispetto alle reali necessità di gestione circa 5mila medici.

Medici e pronto soccorso deserti

Numericamente, è come è come se in Italia “chiudessero” 5 pronto soccorso al mese. Inoltre in 9 strutture su 10 almeno un medico manifesta l’intenzione di abbandonare entro un anno. “Stiamo assistendo all’estinzione dei pronto soccorso“, è l’allarme della Società italiana della medicina di emergenza urgenza (Simeu). La criticità legata all’organico, rileva inoltre la Simeu, viene amplificata dal carico di lavoro causato dal “boarding”, il fenomeno di prolungata permanenza dei pazienti. C’è poi il sovraffollamento di barelle in dipartimento a causa dall’incapacità dei reparti di accogliere i pazienti per mancanza di letti. Un problema “sempre più grave che – denuncia la Società – continua a non trovare proporzionata attenzione e interesse”.

Il caso Cardarelli

Una sola domanda di partecipazione al concorso, ma non ammissibile. Non c’è dunque nessun iscritto al concorso per 6 posti da dirigente medico nella Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza indetto dal Cardarelli di Napoli, il più grande ospedale del meridione. Balzato nei giorni scorsi agli onori delle cronache proprio per il pronto soccorso superaffollato. Il flop del concorso – per un incarico a tempo determinato di sei mesi, rinnovabile – lascia quindi il personale del pronto soccorso del Cardarelli a 43 medici. Di cui 25 hanno però firmato la lettera preventiva alle dimissioni. Al momento, con i concorsi degli ultimi anni, sono 14 i nuovi medici in servizio nel settore in totale, a partire dal 2018…