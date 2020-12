Medici no vax Covid: l’Ordine di Roma ne “processa” tre, una decina no vax generici ammonita

Medici no vax Covid: si muove l’Ordine a Roma. Tre negazionisti dichiarati in camice bianco sono finiti sotto procedimento disciplinare. C’è chi sostiene che il Covid non esista, che sia come un’influenza e che i vaccini in generale non servano a niente.

Non sono semplici cittadini, ma 13 medici, che hanno espresso queste loro convinzioni sui social media e in tv.

Medici no vax Covid: tre sotto procedimento disciplinare dell’Ordine di Roma

Su di loro l’Ordine dei medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare, che per una decina si è già concluso, mentre per altri tre è ancora in corso, come spiega all’ANSA il presidente Antonio Magi.

“Si tratta di 10 colleghi che hanno espresso posizioni no vax e 3 invece negazionisti sul Covid – precisa – La procedura disciplinare è partita dopo che abbiamo ricevuto da cittadini e colleghi degli esposti, corredati da documentazione”.

L’iter prevede che i medici sotto procedimento giustifichino e presentino delle spiegazioni con motivazioni scientifiche a supporto di quanto affermato.

Motivazioni che vengono poi valutate da un’apposita commissione dell’Ordine, che decide se andare avanti e arrivare ad un’eventuale sanzione, o archiviare. “

Per i primi 10, i no vax, la procedura si è conclusa – continua Magi -, in alcuni casi con l’archiviazione, perché alcuni si sono ‘pentiti’.

In altri invece con una sanzione, che è andata dalla censura all’ammonimento fino alla sospensione per 1-2 mesi”.

Per i 3 negazionisti del Covid invece il procedimento è ancora aperto. “Uno ha presentato una spiegazione – prosegue – ma con il Covid i tempi disciplinari si allungano.

Per questo tipo di procedimenti serve infatti la convocazione in presenza. Comunque la prima parte dell’iter è stata completata, e credo che per gennaio il nuovo consiglio, che dovrà insediarsi, riuscirà a terminare la procedura”. (fonte Ansa)