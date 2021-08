Medici no vax: l’Ordine in Sicilia ne sospende 49 (Ansa)

Medici no vax: l’Ordine in Sicilia ne sospende 49. L’Ordine dei medici di Siracusa, dopo aver ricevuto gli elenchi dall’Asp e aver fatto i dovuti accertamenti, ha sospeso 49 medici non ancora vaccinati.

“Il medico che può e non si vaccina – dice il presidente Anselmo Madeddu – è un pessimo esempio per la società. Le regole si rispettano, così come le indicazioni della comunità scientifica accreditata. Altrimenti è meglio cambiar mestiere.

Vaccinarsi non è solo un atto di attenzione per la propria salute, ma anche un dovere civico e una necessaria tutela che ogni medico deve garantire ai propri pazienti e assistiti”.

Mille tra medici e infermieri ricorrono al Tar

In Toscana un migliaio di sanitari, tra medici e infermieri, hanno fatto ricorso al Tar per chiedere la sospensione dei provvedimenti nei confronti di coloro che non si sono vaccinati. Lo riporta Repubblica e lo conferma il legale che li assiste nella causa.

“Abbiamo già notificato ed è in corso di deposito del ricorso con circa 1.000 ricorrenti. Ma stiamo raccogliendo altre firme, circa 200, per un altro ricorso uguale”, dice l’avvocato Tiziana Vigni che segue i ricorrenti col collega Daniele Granara docente di diritto costituzionale e che era candidata alla presidenza della Toscana per la lista ‘Vaccini Vogliamo Verità’.