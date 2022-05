Medicina, scontro tra auto e moto in via San Vitale Ovest: morto 54 enne (foto d’archivio Ansa)

Un 54enne è morto dopo uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto sulla via San Vitale Ovest, a Medicina, Bologna, all’incrocio con via Fasanina. Tutto è successo verso le 21.30 di martedì 17 maggio.

Le prime notizie

La vittima, il 54enne Maurizio Labanti di Medicina, era alla guida della moto. Per cause ancora da accertare, forse per una distrazione o per un malore, l’auto e la moto che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate sulla San Vitale.

Per il 54enne, malgrado l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. L’uomo alla guida dell’auto, un 51enne anche lui di Medicina, è ancora sotto choc.