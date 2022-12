Medico aggredito con machete, preso il sospetto aggressore. È stato individuato e bloccato dai Carabinieri l’uomo sospettato di essere l’autore dell’aggressione a un medico nel Policlinico di San Donato Milanese (Milano), Giorgio Falcetto, di 76 anni. Si tratta di un pregiudicato di 62 anni.

Medico aggredito con machete, preso il sospetto aggressore

I carabinieri lo hanno trovato a Rozzano (Milano) mentre stava per salire a bordo della sua auto. L’uomo è stato portato nella caserma della compagnia di San Donato. L’arma usata per il ferimento, un’ascia o un machete, non è stata al momento trovata.

L’uomo ora dovrà prima di tutto ricostruire la dinamica dei fatti, ancora per certi aspetti da chiarire. Di certo il ferimento è maturato al culmine di una discussione con l’anziano medico a causa di un incidente avvenuto proprio nella via di accesso all’ingresso carraio del pronto soccorso dell’ospedale di San Donato.

L’auto del professionista, infatti, medico a contratto che lavora proprio al Pronto soccorso, una piccola Chevrolet bordeaux, presenta una grande ammaccatura sulla fiancata destra.

All’interno una cassetta di arance e soprattutto una giacca imbottita, segno che il medico l’aveva probabilmente lasciata un attimo parcheggiata per entrare e poi riuscire quando ha sentito dell’incidente. Ma questa prima versione è ancora tutta da verificare.