Il medico anestesista che per vendetta narcotizza la ex fidanzata e poi la violenta (foto Ansa)

Un medico anestesista è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una donna con la quale aveva avuto una breve relazione. L’uomo, responsabile dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di una clinica di Como, secondo le indagini avrebbe narcotizzato e abusato della ex, una donna residente in provincia. I fatti sarebbero avvenuti i primi di luglio. Gli abusi sarebbero avvenuti nella casa del medico che ha anche uno studio privato. I fatti non riguardano però le strutture sanitarie in cui opera.

Narcotizza e violenta la ex: arrestato medico anestetista

Secondo il racconto della vittima della violenza sessuale, dopo essere salita nell’appartamento del medico, sarebbe stata sedata e poi aggredita mentre era incosciente. Dopo la denuncia della donna sono cominiciate le indagini dei Carabinieri.

Medico arrestato con l’accusa di violenza sessuale

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze narcotiche ed ha confessato. Durante l’interrogatorio con il pm aveva dichiarato che il rapporto era stato consensuale. Oggi è invece avvenuta la ritrattazione. Dopo essere uscito con la donna che aveva frequentato per mesi, al termine di una discussione, con la scusa di darle un antidolorifico per un problema a una spalla, l’ha fatta salire in casa e le ha iniettato un farmaco a cui la donna aveva già reagito male in passato, e l’ha stuprata.