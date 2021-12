Medico No Vax che diventa vaccinatore, ora non riceverà più le dosi di vaccino FOTO ANSA

Niente dosi di vaccino al medico No Vax e vaccinatore indagato per aver rilasciato falsi certificati di esenzione dal vaccino Covid. A scopo precauzionale la Regione Piemonte ha infatti deciso per “l’inopportunità che gli siano consegnate le dosi sino a quando non sarà accertata la sua posizione”. Sia “nell’ambito delle indagini in corso” sia “in attesa che il Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza”, quello di Macerata, definisca le eventuali responsabilità disciplinari contestategli.

La storia del medico No Vax e vaccinatore

“Immaginare che un soggetto del genere possa essere considerato idoneo come vaccinatore Covid lo trovo personalmente incredibile – ha detto il governatore Cirio al quotidiano La Stampa, che ha sollevato la questione. – Ho chiesto l’audizione del direttore generale dell’Asl in modo da avere una relazione chiara sulla vicenda. E valutare giuridicamente quali siano gli effettivi poteri di intervento diretto ed immediato della Regione”.

Finito nella bufera per un video su Youtube in cui contestava l’esistenza della pandemia Covid e l’utilizzo dei vaccini, a settembre il medico ha avuto in studio a Borgaro Torinese i carabinieri del Nas. I militari hanno prelevato materiale informatico relativo alle esenzioni vaccinali . “Ho sempre fatto tutto per bene e ho curato decine di malati a casa loro, evitando ricoveri. Ho seguito i protocolli di Ippocrate e sono tutti guariti”, si difende.

Le esenzioni dal vaccino

Quello sulle esenzione dal vaccino anti Covid è già concluso, ma ha circa 30 giorni di tempo per presentare ricorso alla commissione centrale di disciplina. Il secondo è legato all’inchiesta della procura di Ivrea sui video negazionisti ed è sospeso in attesa degli accertamenti della magistratura. “In un momento delicato come questo sul fronte sanitario, trovo increscioso che il collega abbia assunto posizioni discutibili – sottolinea il presidente dell’Ordine di Macerata Romano Mari -. La posizione di un medico deve essere chiara, limpida, a favore della scienza. Provo sofferenza perché ci sono tanti medici che lavorano a schiena bassa. Senza fare dichiarazioni, ne abbiamo persi 360 per il Covid”.