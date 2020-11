Medico positivo continua a visitare pazienti sia in ambulatorio sia a domicilio

Medico positivo al Coronavirus in provincia di Cuneo continua a visitare i pazienti sia in ambulatorio sia a domicilio.

Medico positivo al Covid-19, ha continuato a visitare i pazienti, in ambulatorio e a domicilio a Villafalletto. Un medico di base di Villafalletto, 3 mila abitanti in provincia di Cuneo, è stato segnalato dall’Asl Cn1 all’ordine dei medici e ai carabinieri. Come anticipato dalle pagine locali del quotidiano La Stampa, è stato denunciato per violazione della quarantena obbligatoria.

Il medico di Villafalletto che continuava le visite pur essendo positivo

La scorsa settimana il medico era risultato positivo a un tampone in ospedale a Savigliano, ma ha continuato a visitare i pazienti. Al giornale, ha spiegato di essersi sottoposto a un tampone in un altro ospedale del Cuneese, e a un test sierologico. In entrambi i casi con esito negativo.

Il sindaco del paese, Giuseppe Sarcinelli, ha saputo della positività del dottore, asintomatico, dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl. In quanto autorità sanitaria locale ha scritto al medico invitandolo a rispettare l’isolamento. Solo nella serata i carabinieri hanno scortato il medico a casa.

Visite a casa e in ambulatorio

Domenica scorsa il professionista ha visitato a domicilio un paziente. E due giorni dopo, all’alba, è rientrato in ambulatorio per stampare alcuni documenti. Il sindaco ha scritto al medico una seconda volta diffidandolo dall’uscire di casa. (Fonti: Ansa e La Stampa)