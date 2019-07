ROMA – No, non ci sarà un altro caso Sea Watch. O almeno così sembra.

Il governo maltese ha annunciato che una nave militare presto andrà a prendere i 55 migranti a bordo della nave Alex della ong Mediterranea. Nave battente bandiera italiana che in queste ore si era fermata a 12 miglia da Lampedusa.

“A seguito di contatti tra i governi maltese e italiano – ha comunicato il governo maltese – è stato deciso che Malta trasferirà 55 migranti, che sono stati salvati in mare al largo della Tunisia e che sono a bordo della nave Alex, a bordo di una nave delle forze armate di Malta e saranno accolti a Malta”.

La nave Alex dell’ong Mediterranea, con 55 migranti a bordo, malgrado le parole di Matteo Salvini (“Vada in Tunisia”) era arrivata alle 4 di questa mattina a 12 miglia da Lampedusa. E proprio davanti a Lampedusa si era fermata dopo l’alt di Matteo Salvini.

“Se non dirigeranno verso Malta – aveva detto Matteo Salvini – è chiaro che sarà l’ennesimo atto di disobbedienza, violenza e pirateria”.

La portavoce della ong, Alessandra Sciurba aveva chiesto proprio l’aiuto di Malta:

“È sufficiente che le Guardie Costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento dalle acque di Lampedusa al porto de La Valletta”. “Il veliero Alex – spiega la portavoce – non è in grado di navigare per oltre cento miglia”.

Aiuto da Malta che in questi minuti è arrivato. Ora quindi non resta che aspettare il trasferimento dei migranti dalla nave della ong alla nave militare maltese.

Fonte: Ansa.