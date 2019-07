ROMA – Alessandro Metz, l’armatore di Mediterranea, via Facebook, ha lanciato una raccolta fondi per pagare le multe della Guardia di Finanza.

“Abbiamo tre comandanti e tre capomissione indagati, due barche sequestrate, e parecchie multe – dice Metz – Ma il nostro problema non è questo. Il nostro problema è che siamo testardi e ostinati, continuiamo a pensare che Mediterranea serva e che debba stare in mezzo al mare. Giovedì, prima di effettuare il salvataggio abbiamo trovato un relitto, segno inequivocabile di un naufragio “fantasma”, significativo del fatto che in mare si continua a morire mentre le navi della società civile sono sequestrate e ferme in porto. Chiediamo ci si attivi con una campagna di raccolta fondi diffusa, ognuno si assuma le responsabilità”.