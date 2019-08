MANTOVA – Un motociclista di 38 anni è morto questa mattina, 7 agosto, poco dopo le 7, dopo essersi scontrato con un trattore nei pressi di Medole, in provincia di Mantova, lungo la strada Crocevia. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota dalla Polstrada. Lo schianto è avvenuto poco lontano da un’abitazione, nei pressi di un campo di granoturco.

I soccorsi sono tempestivamente intervenuti sul posto con due ambulanze e un elisoccorso, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: ne è stato ufficialmente dichiarato il decesso. I sanitari hanno allertato anche la Polizia stradale di Mantova, per effettuare tutti i controlli e rilievi necessari a capire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del 38enne. (fonte GIORNALE DI MANTOVA)