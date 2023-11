Meduno (Friuli). Anziana cade in casa e muore, marito colto da malore è grave

Un’anziana è stata trovata morta questo pomeriggio nella sua abitazione a Meduno (Friuli-Venezia Giulia), dove c’era anche il marito. L’uomo aveva numerose ferite sul corpo ed è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Pordenone. A scoprire il cadavere e l’uomo ferito sono stati i carabinieri che ora stanno indagando per comprendere la dinamica, ma gli investigatori hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. La vittima aveva 82 anni, la stessa età dell’uomo.

In base a quanto riferito da Il Gazzettino, l’anziana sarebbe morta per una caduta accidentale. A sua volta il coniuge, vedendo la moglie in quelle condizioni, si sarebbe sentito male, perdendo conoscenza e probabilmente cadendo a sua volta. Ferito, non sarebbe riuscire a chiamare i soccorsi. Dunque una tragica fatalità e non un omicidio o un suicidio, in base alle prime ricostruzioni. La morte dell’anziana risalirebbe alle 12-18 ore precedenti al ritrovamento del cadavere. Resta escluso il coinvolgimento di altre persone.