Sta fa facendo il giro delle chat un video girato nel quartiere Madonnella di Bari che ritrae una rissa tra donne con almeno quattro di loro che ne aggrediscono un’altra per strada picchiandola anche con un mattarello. Dalle parole concitate e in stretto dialetto barese, si capisce che la donna è accusata di avere avuto una relazione con ‘suo cognato’.

Viene prima aggredita alle spalle col matterello poi a calci e pugni e riesce anche a restituirne qualcuno mentre la tengono per i capelli. Qualche passante si ferma e tenta a distanza di calmare gli animi, poi la furia si placa e ciascuno va via per proprio conto.