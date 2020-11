“Meglio il carcere che a casa di mamma”. Rinuncia agli arresti domiciliari per tornare in cella (foto ANSA)

“Meglio il carcere che a casa di mamma”. Rinuncia agli arresti domiciliari per tornare in cella.

Agli arresti domiciliari a casa della mamma ha chiesto essere trasferito in carcere viste le continue liti con la donna. E’ quanto accaduto a Roma, in via Carlo Calisse, in zona Cinecittà. A richiedere l’intervento dei militari è stato proprio il 29enne, ai domiciliari per una pregressa accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Portato in caserma, il giovane ha fatto richiesta ufficiale di lasciare la casa della mamma per continuare a scontare gli arresti domiciliari proprio in casa della ex. Proposta immediatamente respinta poiché la ragazza è parte lesa in merito ai reati a lui contestati e per cui sta scontando la misura restrittiva.

“A casa da mamma non ci torno”

I carabinieri, visto che il 29enne non era disposto a tornare a casa della madre, hanno richiesto e ottenuto un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del trasferimento in carcere. Ora dovrà restare per diverso tempo in cella, fino a quando non decadranno i termini del provvedimento restrittivo nei suoi confronti. (fonte REPUBBLICA)