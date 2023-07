Melania Rea, parla Salvatore Parolisi: “C’è chi ha pregiudizi…”

Chi l’ha Visto? trasmetterà in esclusiva alcune dichiarazioni di Salvatore Parolisi. L’intervista andrà in onda nella puntata di stasera alle 21.20 su Rai 3.

Le parole di Salvatore Parolisi

Salvatore Parolisi è l’ex militare condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie, Melania Rea. Parolisi, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso.

“Sarà dura, perché il nome….è un po’ così” dice Parolisi incalzato dalla cronista della Rai che gli chiede come sarà fuori dalla prigione.

E ancora: “Poi c’è chi ha pregiudizi, chi invece no, quindi insomma è un po’…”.

