VERONA – Niente cassa integrazione in Melegatti. Vista la domanda dei consumatori a sostegno del marchio storico veronese, è stata decisa la messa in produzione di altri 5000 pandori, come rivela L’Arena, e in questi giorni dovrebbe anche prendere il via la campagna pasquale.

Ma non c’è tempo per portare tutti i pandori nei supermercati e quindi i 5000 pezzi saranno venduti nello spaccio aziendale di San Giovanni Lupatoto, che ancora ieri ha continuato a ricevere le visite di potenziali acquirenti disposti ad acquistare i prodotti per sostenere il rilancio di Melegatti.

Restano infatti ancora numerose incognite (oltre ai tre mesi di stipendi arretrati per i dipendenti), su tutte la ristrutturazione del debito, la cui proposta per il piano di rientro è stata depositata il 7 novembre e nei prossimi mesi dovrà essere valutata e accettata dalla maggioranza dei creditori (60%).