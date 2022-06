Violenta lite a Melendugno, in Salento: un ragazzo di 20 anni, originario di Cavallino (Lecce) è finito in ospedale con un taglio alla gola. Il dramma si è consumato intorno all’una e mezzo della notte a Torre dell’Orso, marina di Melendugno.

Denunciati un padre di 47 anni e il figliastro di 20, originari di Pisignano di Vernole. La lite sarebbe cominciata a offese e spintoni per motivi di lavoro. Ad un certo punto è spuntato un coltello che ha raggiunto il 20enne di Cavallino alla gola: per pochissimo il taglio non è stato letale.

Lite a Melendugno, il 20enne ricoverato all’ospedale Vito Fazzi

Il giovane è stato poi immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è tuttora ricoverato. Le ferite sono state giudicate guaribili in circa 3 settimane, salvo complicazioni.

Nelle prossime ore il ragazzo sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Lite a Melendugno, le indagini

La lite è avvenuta nei pressi di una nota gelateria. I carabinieri, giunti sul posto, hanno ascoltato le tre persone coinvolte e le testimonianze di alcuni passanti.

Padre e figlio sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di porto abusivo di coltelli e lesioni gravi. I carabinieri sono ora al lavoro per fare chiarezza sulla vicenda: il movente per screzi di lavoro non convince del tutto.