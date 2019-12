ROMA – Violentata dal branco a 13 anni, è stata costretta alla fuga dal suo paese. A raccontare la storia della ragazza, costretta ad emigrare da Melito di Porto Salvo, in Calabria, al Nord, è il padre alla Stampa:

“Sono andato dal padre di uno di loro, che aveva 17 anni all’epoca: mi ha detto che mia figlia si era fatta una brutta nomina in paese. Altri mi dissero che non dovevo denunciare. Era come se mia figlia si fosse meritata quella violenza”.

“Confidavo – racconta – in un minimo di neutralità da parte dei nostri concittadini, perché io sono stato molto attento a non accusare nessuno fino alla sentenza di primo grado. A quel punto, però, dopo le condanne, speravo di ricevere un po’ di solidarietà. Ma la solidarietà non è arrivata. Si sono schierati tutti con gli stupratori”.