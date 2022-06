Due uomini di 51 e 55 anni sono morti in un incidente stradale accaduto lungo la Teem, la Tangenziale esterna milanese, nel territorio di Melzo (Milano), in direzione Agrate. Sono stati travolti e uccisi da un Tir che poi non si è fermato per i soccorsi. E’ stato un automobilista a chiamare il 118 e raccontare la scena.

La dinamica dell’incidente in tangenziale a Melzo

Le due vittime era scese dal loro furgone per sistemare il carico che stavano perdendo e sono state travolte. Probabilmente erano uscite dalla corsia di emergenza per compiere l’operazione. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale. L’incidente è accaduto intorno alle 18 di mercoledì. Il pm di Milano ha disposto l’arresto ai domiciliari, in attesa della convalida, per omicidio stradale e omissione di soccorso, del conducente del Tir, un italiano. E’ stato rintracciato grazie alla targa, alle immagini delle telecamere e al gps che aveva sul mezzo.