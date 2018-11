MELZO (MILANO) – Grave incidente a Melzo, in provincia di Milano. Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in skateboard per andare a scuola. E’ accaduto giovedì mattina, 15 novembre, intorno alle 6:50, in viale Germania.

Il ragazzo è stato soccorso anche dall’automobilista che lo ha travolto e che ha detto di essere passato con il verde. Il sedicenne è stato portato in ospedale, al San Raffale, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. E’ stato operato alla testa e le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

Sulla dinamica dell’investimento al momento non si hanno particolari. Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che il giovane abbia attraversato la strada in skate e che un automobilista se lo sia trovato davanti all’improvviso. Il conducente della vettura si è fermato a chiamare i soccorsi.

Solo il giorno prima, mercoledì 14 novembre, un incidente analogo a Milano: un uomo di 43 anni è stato investito da una moto il cui conducente è rimasto a sua volta ferito. Le condizioni più gravi sono quelle del pedone, che è stato ricoverato in gravi condizioni. E’ accaduto in viale Corsica, nei pressi di largo Gianni Rodari, poco dopo le 6. L’uomo investito, uno straniero, è stato trasportato dal 118 al Policlinico. Il conducente della moto, un uomo di 44 anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale San Raffaele.