Manerba del Garda, due ragazzini si appartano, signora 55enne li spia e... cerca di unirsi

Due ragazzini di 16 e 17 anni si appartano per fare sesso, una signora 55enne li nota e cerca in ogni modo… di unirsi a loro. Tutto è avvenuto lo scorso agosto in un campeggio di Manerba del Garda.

Cosa è successo

I due ragazzini erano nei pressi del loro bungalow e si erano appartati quando, all’improvviso, la 55enne, di origini portoghesi ma residente in Germania, dopo averli spiati ha tentato, diciamo così, di inserirsi nella vicenda amorosa.

Una volta entrata nel bungalow dei due, la donna, raccontano le varie cronache, avrebbe proposto loro un rapporto a tre, proseguendo nel suo intento nonostante il rifiuto.

La 55enne, prosegue il racconto, avrebbe cercato di abbassare i pantaloni alla 16enne e in seguito avrebbe aggredito anche il fidanzatino. I due sono riusciti a divincolarsi e a chiamare aiuto.

“Ho visto dietro di loro una signora che li rincorreva nei vialetti”, ha raccontato uno dei testimoni del campeggio.

Tra i primi ad arrivare anche il povero e ignaro marito della 55enne che fino a poco prima stava semplicemente dormendo.

Com’è finita la vicenda? La donna è rientrata in Germania e ha chiesto un patteggiamento a un anno e otto mesi. E il marito della 55enne? Questo non si sa.