MENFI (AGRIGENTO) – Era stato trafitto da un palo di ferro che aveva attraversato l'auto dei genitori durante un incidente a Menfi, in provincia di Agrigento. Era stato subito portato in ospedale con l'elisoccorso, ma non ce l'ha fatta. E' morto nella notte il piccolo, un bambino di sei anni.

L’incidente era avvenuto al Lido Fiori di Menfi, in contrada Terranova, all’altezza di un quadrivio. Due auto si erano scontrate e quella su cui viaggiava il bimbo insieme ai genitori è stata attraversata da un palo in ferro utilizzato come barriera laterale della carreggiata. I genitori sono rimasti leggermente feriti.

Dopo l’incidente il bambino era stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove è morto nella notte del 16 agosto.

Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano online Fatti e avvenimenti Sciacca, sembra che un’auto non si sia fermata allo stop travolgendo l’auto della famiglia del bambino che è finita contro le barriere in ferro che delimitano la carreggiata della strada. Nell’impatto un tubo di ferro si è conficcato nella parte posteriore dell’auto dove era seduto il bimbo. Il piccolo è stato soccorso e ricoverato poco dopo, ma non c’è stato nulla da fare.