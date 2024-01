Ucciso a 27 anni da una meningite fulminante in pochissimo tempo. La tragedia si è consumata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove il giovane era arrivato da quello di Massa Marittima in condizioni già molto critiche.

Meningite fulminante: morto 27enne a Grosseto. Le prime notizie

Residente in Veneto, come riporta oggi la stampa locale, il 27enne era arrivato a metà dicembre a Follonica (Grosseto) per trascorrere le festività natalizie con la sua ragazza, ma dopo alcuni giorni ha iniziato ad accusare un malessere sempre più insistente che lo ha costretto a rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale massetano. Aveva la febbre molto alta e sintomi che hanno subito allarmato i medici che ne hanno disposto l’immediato trasferimento a Grosseto dove i colleghi hanno purtroppo confermato la presenza di un quadro clinico disperato e i segni di una sepsi. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni di salute sono precipitate in maniera rapidissima, lasciando nessuna possibilità di intervento. Sabato 30 dicembre il suo cuore ha cessato di battere e gli esami disposti hanno accertato che la morte è stata causata da una forma fulminante di meningite.