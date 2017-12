ROMA – Drammatico incidente a Mentana, in provincia di Roma. Un automobilista di 79 anni ha investito una donna di 32 anni che attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme al figlio di otto anni. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 dicembre, in via Giolitti.

L’anziano, probabilmente a causa del maltempo, non ha visto mamma e figlio mentre stavano attraversando. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri della stazione di Mentana per prestare i primi soccorsi ai feriti. I militari si occuperanno di ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il bimbo era rimasto incastrato sotto una ruota dell’automobile. E’ stato soccorso dai medici del 118 e accompagnato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Stando a quanto si apprende il piccolo è tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale romano, le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non preoccupano, invece, le condizioni di salute della mamma.