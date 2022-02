Ubriaco al volante ha invaso il marciapiede a tutta velocità e ha travolto un pedone. E’ accaduto nella serata di giovedì 10 febbraio a Mentana, vicino Roma. Nello schianto ha perso la vita un dentista di 54 anni: si chiamava Luca Colasanti.

Il dramma si è consumato intorno alle 20:30 in località Casali, lungo la via Nomentana, al civico 106. Alla guida di una Fiat Punto c’era un 55enne di Monterotondo che procedeva in direzione di Fonte Nuova. Dopo aver perso il controllo della vettura, è finito a velocità sostenuta sul marciapiede, investendo il dentista e sbalzandolo nel giardino di una abitazione privata.

L’impatto per il pedone è stato fatale: inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Omicidio stradale Mentana, le ricostruzioni

Sul posto per i dovuti accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Monterotondo.

L’uomo al volante è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Finito in ospedale per le contusioni riportate è ora indagato per omicidio stradale.

Luca Colasanti, dentista noto e apprezzato a Mentana, lascia una moglie e quattro figli. La sua salma è stata portata all’istituto di medicina legale della Sapienza a disposizione dell’autorità giudiziaria.