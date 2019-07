MEOLO (VENEZIA) – Incidente mortale a Meolo, in provincia di Venezia, lungo la Treviso Mare. Un uomo ha perso la vita e una donna è ricoverata in gravissime condizioni dopo che la moto sulla quale viaggiavano ha impattato contro un’auto.

La coppia, lui di 54 anni e lei di 56 anni, entrambi di Silea (Treviso), nella tarda mattinata di martedì 9 luglio stava viaggiando all’altezza del distributore San Marco quando, per cause ancora da accertare, c’è stato lo schianto fatale.

Per l’uomo alla guida della moto non c’è stato nulla da fare, mentre la passeggera è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale dell’Angelo in elicottero; le sue condizioni sono gravissime. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del caso. (Fonte: Il Gazzettino)