LECCO – Momenti di paura all’Auditorium di Merate, in provincia di Lecco, dove si sono staccati dei faretti da sopra il palco durante uno spettacolo di danza con protagonisti dei bambini. Una mamma è rimasta ferita, per essere stata investita da una delle componenti metalliche della struttura. Coinvolte anche tre bambine, di 4 e 5 anni. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. C’è stata agitazione e lo spettacolo è stato interrotto, ma il crollo è stato circoscritto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e le unità di pronto soccorso. (fonte ANSA)