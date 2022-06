Ci facevano i soldi, neanche pochi. Attività estesa in almeno dieci città. E soprattutto tariffe da mercato ampio e in espansione. Prezzi bassi, cioè un sacco di domanda. A soli 20 euro le foto e i video di gente clandestinamente ripresa mentre è in bagno o in doccia. Bagno di casa sua, della piscina, della palestra. Doccia di ogni luogo pubblico e privato dove, qualora installata una telecamera di sorveglianza, si andava ad hackerarla. Per una diretta live, sempre dal bagno e dalla doccia, la tariffa saliva a 40 euro. Prezzi dunque sempre…popolari.

Prezzi popolari

Prezzi popolari perché c’è, con tutta evidenza, un popolo. Un popolo di consumatori di quel tipo di merce. Per mettere insieme un’organizzazione su scala nazionale o quasi che hackera telecamere su larga scala, realizza foto e video di bagni e docce, commercializza e distribuisce i prodotti ci vuole una domanda di mercato. E il mercato deve essere non piccolo, anzi grandicello, anzi robusto, anzi ampio per poter tenere bassi i prezzi: 20 euro la foto e il video, 40 il collegamento live.

Chi sono, chi è?

Assodato che sono non pochissimi, non pochi, anzi tanti, chi sono? Chi sono quelli che si deliziano, divertono, soddisfano a consumare a pagamento una donna in doccia o sul water o un uomo sul water o in doccia? E come si collegano tra loro domanda e offerta di simili prodotti? Passaparola? Web più o meno profondo? O addirittura web in chiaro, appena appena dissimulata la vera natura della merce da qualche dizione in nei lingua anglo commerciale? Verrebbe anche da domandarsi quale libido muova questo consumo, quale bisogno venga appagato, soddisfatto, nutrito dal guardarsi a casa sul pc o sullo smartphone uomini e donne sconosciute in bagno o in doccia. Dire “guardoni” non rende del tutto l’idea. Dire voyerismo è davvero parola dolce, troppo dolce. Forse è meglio non farsela, riporre via, rinunciare a questa domanda, alla domanda chi sono e perché.

La libido della…viltà

Si potrebbe scoprire una risposta che…si potrebbe scoprire che la libido che muove il mercato, l’ampio mercato di foto e video di gente in bagno e in doccia è la libido della viltà. Quel che piace, piace tanto a tanti, piace da pagare, piace da alimentare addirittura organizzazioni criminali che ci fanno i soldi sopra, è l’eccitazione vigliacca del guardare a tradimento. Sesso? Non è il caso di confondere la lana con la seta. Sesso? Se avesse voce e potesse dire la sua al riguardo, il sesso si offenderebbe dall’essere nominato in simile sede.