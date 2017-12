MERCATO SAN SEVERINO – Tre persone morte in un incendio scoppiato nel corso della notte a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Tre persone, una donna ultranovantenne e due figli settantenni, sono morte carbonizzate. Il rogo è scoppiato in un’abitazione in via Tommaso Sanseverino e lì le fiamme hanno colto le persone all’interno delle loro camere da letto.

Il sito Salerno Today aggiunge: