MERCATO SAN SEVERINO – Tre persone morte in un incendio scoppiato nel corso della notte a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Tre persone, una donna ultranovantenne e due figli settantenni, sono morte carbonizzate. Il rogo è scoppiato in un’abitazione in via Tommaso Sanseverino e lì le fiamme hanno colto le persone all’interno delle loro camere da letto. Le vittime sono Iole De Marco, 82 anni, e i suoi due figli Donato e Franco Papa, di 61 e 58 anni. La famiglia era molto conosciuta e stimata a Mercato San Severino: la signora Iole era vedova da una trentina d’anni, suo marito era un medico di famiglia.

Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull’incendio in cui sono morte tre persone c’è quella di un gesto deliberato. Sembra che il figlio minore della donna soffrisse di crisi depressive, quindi non si esclude che possa aver appiccato il fuoco provocando la sua morte e quella dei familiari, deceduti – presumibilmente – a causa delle esalazioni. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, i tre erano già deceduti.

Il sito Salerno Today aggiunge: