AVELLINO – Tragedia sfiorata a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un bimbo di soli 9 anni, è stato azzannato dal pitbull di un amichetto mentre insieme giocavano nel prato antistante una villetta in via Vaccaro.

La brutale aggressione è avvenuta domenica pomeriggio.Domenico, questo il nome del bimbo, è stato azzannato in profondità al polpaccio sinistro, al piede destro e ferito anche alle guance. E’ stato curato dei medici del Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino: ci sono voluti 46 punti per suturare tutte le ferite.

Provvidenziale è stato l’intervento della mamma, rimasta ferita anch’essa nel tentativo di distogliere il cane, e soprattutto quello di un vicino di casa che con un forcone ha colpito il pitbull alla gola uccidendolo. All’aggressione ha partecipato anche un altro cane che, dopo essere fuggito, è stato catturato e, da quanto di apprende dai sanitari del servizio veterinario della Asl, potrebbe essere soppresso.

Il bambino, ricoverato all’ospedale di Avellino, ha descritto lucidamente le fasi dell’aggressione. Le sue condizioni, dopo una notte trascorsa dormendo poco, non destano preoccupazioni.