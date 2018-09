AVELLINO – “Voglio vedere Juve-Napoli“. Sono queste le prime parole pronunciate da Dario, 16 anni, subito dopo essersi svegliato nel reparto di terapia intensiva di una clinica che si trova a Mercogliano, alle porte di Avellino, dove era stato ricoverato per una complicazione legata alla grave neoplasia che lo affligge da anni.

Dario si è sentito male qualche giorno fa, poco prima della partenza per Milano dove era atteso per le cure. Le sue gravi condizioni hanno costretto i medici a ricoverarlo e ad agire in fretta. Dario è rimasto incosciente fino a sabato mattina, quando forse proprio il richiamo della sua squadra del cuore lo ha risvegliato.

Appena sveglio si è rivolto al personale sanitario e ha espresso il suo desiderio. Subito è scattata la solidarietà: i genitori di altri piccoli pazienti ricoverati nella stessa struttura si sono attivati e procurato a Dario un tablet e un codice di attivazione per la pay tv che gli consentiranno di vedere i suoi beniamini azzurri in campo contro la corazzata bianconera guidata da Cristiano Ronaldo.