MESAGNE – A Mesagne in provincia di Brindisi, un’ambulanza del 118 è rimasta bloccata in via Geofilo, nella zona a traffico limitato, da un dissuasore a scomparsa.

Il mezzo di soccorso era nel pieno di un intervento e non era munito del telecomando per abbassare il pistone, posseduto solo dai residenti e dalla polizia locale.

Al medico e l’infermiere non è rimasto altro che scendere ed andare a soccorrrere il paziente a piedi. Per cercare la via in cui era stata fatta la segnalazione hanno utilizzato Google Maps.

Il paziente, fortunatamente è stato trovato e stabilizzato. Fortunatamente non era grave ed è stato salvato.