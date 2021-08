Mesagne: donna incinta folgorata mentre fa la doccia, il bimbo nasce col cesareo e sta bene

A Mesagne una donna incinta è stata folgorata mentre faceva la doccia. Il figlio è nato con un parto cesareo d’urgenza. E’ nato prematuro ma sta bene. La madre invece è ricoverata in condizioni grave.

Mesagne: donna incinta folgorata sotto la doccia

Una donna incinta alla 34esima settimana è rimasta folgorata mentre faceva la doccia, a Mesagne (provincia di Brindisi). Ora è ricoverata in rianimazione in gravissime condizioni.

Il bimbo nasce prematuro ma sta bene

Il bimbo è nato prematuro, con un parto cesareo d’urgenza ed è fuori pericolo: sembrerebbe in buone condizioni, ma viene monitorato dai medici dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova anche la madre. La notizia è pubblicata dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, durante un temporale. Non sono chiare le cause dell’incidente. La donna ha 42 anni, in casa c’era il marito che ha chiamato i soccorsi. Sul posto, per gli accertamenti del caso, si sono recati i poliziotti del commissariato di Mesagne che stanno cercando di appurare l’origine della dispersione di energia elettrica.