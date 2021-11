Mesagne, perde il controllo dell’auto e finisce contro un guard rail: veicolo squarciato in due ma lei è solo ferita (foto d’archivio Ansa)

Un’auto va a finire contro il guardrail e viene squarciata in due. Tutto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 23 novembre lungo la statale 7 a Mesagne, Brindisi.

La ragazza alla guida dell’auto, 25 anni, estratta e poi portata in ospedale, non è in gravi condizioni.

La prima ricostruzione dell’incidente

Ancora non è del tutto chiara la dinamica. Ancora non è chiaro il motivo che abbia fatto perdere il controllo dell’auto alla venticinquenne. La ragazza comunque, secondo i primi resoconti, stava viaggiando sulla statale 7 quando, perso il controllo dell’auto all’altezza dello svincolo Mesagne Est, ha sbandato ed è finita contro il guard rail. L’impatto è stato molto violento. Il guard rail ha letteralmente squarciato in due l’auto.

I soccorsi e le condizioni della ragazza

La ragazza è rimasta all’interno dell’auto. Alcuni automobilisti passati in zona, dopo essersi fermati, hanno immediatamente iniziato a darsi da fare e a chiamare i soccorsi.

I soccorritori, come racconta il Gazzettino di Brinidisi, “hanno immediatamente estratto la ragazza dall’auto e con l’ambulanza l’hanno condotta presso l’ospedale Perrino di Brindisi. I sanitari, una volta arrivata in pronto soccorso, l’hanno sottoposta a una serie di esami diagnostici e strumentali che hanno messo in evidenza alcuni traumi riportati nel sinistro”.