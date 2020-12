Messe di Natale dentro casa? L’Ue: “Meglio seguirle in tv o on line per evitare assembramenti” (Foto Ansa)

Le messe di Natale, in tempi di Covid, è meglio seguirle in tv oppure on line, quindi dentro casa. Questo dice l’Ue nella bozza delle linee guida sulle misure anti-Covid, in vista delle prossime festività. La Commissione europea raccomanda di valutare di “non permettere assembramenti”. In particolare chiede di “considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv o alla radio”.

Nel documento Bruxelles insiste sulla necessità di proseguire sulla strada del distanziamento sociale e delle mascherine protettive. Consigliando di mantenere il coprifuoco, anche in occasione dell’ultimo dell’anno. Il suggerimento è quello di trascorrere festività all’insegna della “prudenza”. Quindi sarebbe meglio che le messe di Natale vengano seguite ognuno a casa sua.

Della messa di Natale in Italia si dibatte già da giorni. Il governo ha fatto già sapere che non intende prolungare l’orario del coprifuoco oltre le 22 costringendo di fatto le diocesi ad anticipare qualsiasi messa in programma. La Cei ha quindi dato l’ok per anticipare la messa di Natale e di fatto far nascere Gesù Bambino 2 ore prima.

Paolo Brosio contro la Cei per le messe di Natale

“Ormai la Cei è sempre prona di fronte a qualsiasi richiesta del governo e questo non è un bel segnale. Non ci si può trincerare sempre dietro le sciagure e i morti e rinnegare i valori cristiani! La messa di mezzanotte non ce la possono rubare, se ce la rubano, vorrà dire che i 5 Stelle, che sono già in picchiata, perderanno anche i voti dei cattolici del Pd”. Così dice Paolo Brosio in un’intervista all’Adnkronos.

“Questo governo ormai, in nome di un tecnicismo esasperato limita le anche le libertà religiose – sottolinea il giornalista – se il virus gira a mezzanotte gira anche alle 22! È una follia è come se la Madonna avesse anticipato le doglie, ma cosa dobbiamo fare di questo povero Gesù? Perché non facciamo come in Polonia e cioè ad esempio aumentare le messe? Più anticipi la messa e più crei assembramenti. Con questa regola tanti anziani, per paura del virus andranno a messa perché ormai sono tutti scoraggiati”. (Fonti Ansa e Adnkronos).