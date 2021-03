Una maestra di 40 anni, Ada Maria Alessi, è morta sull’autostrada A18, dopo essersi lanciata nel vuoto dal viadotto Camaro, all’altezza dello svincolo Messina Centro. Quello che in un primo momento era apparso come un incidente in realtà sarebbe stato un gesto volontario. Sulla vicenda, ancora controversa, sta indagando la Polizia Stradale mentre la Procura di Messina ha già aperto un’inchiesta.

Messina, precipita dal viadotto dell’autostrada A18: morta maestra di 40 anni

L’allarme, scrive La Gazzetta del Sud, è scattato intorno all’una di questa notte, 22 marzo, quando alcuni automobilisti hanno avvertito la Stradale della presenza di una Peugeot 307 ferma in pieno viadotto sulla carreggiata in direzione Messina-Palermo. Quando sono giunti i poliziotti nell’auto non c’era nessuno. Poco dopo la drammatica scoperta al di sotto del viadotto.

La Polizia stradale, che ha eseguito sopralluoghi sul viadotto per tutta la mattinata, ha ricostruito quella che sembra la dinamica del suicidio. La 40enne, a causa dell’asfalto bagnato per la forte pioggia, intorno all’una ha perso il controllo della vettura. L’auto ha sbandato più volte centrando il guard rail sia a destra che a sinistra. Poi si è fermata. A quel punto la donna sarebbe scesa dalla vettura, avrebbe scavalcato la barriera protettiva lanciandosi nel vuoto.

Gli inquirenti hanno subito avvertito il marito che è stato ascoltato per capire cosa avrebbe potuto scatenare il drammatico gesto. Sull’auto gli agenti non hanno trovato biglietti o lettere.

Maestra morta a Messina, chi era Ada Maria Alessi

Ada Maria Alessi, maestra in una scuola elementare, lascia marito e due figlie piccole. Era originaria del Comune di Monforte San Giorgio (Messina). “Il Sindaco, il Vice Sindaco, la Giunta Municipale, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e l’Amministrazione Comunale tutta, si stringono intorno alla Famiglia Alessi-Bruno esprimendo, anche a nome della Cittadinanza, il più vivo dolore e il più sentito cordoglio per l’improvviso ritorno al Padre di Ada Maria Alessi”.