MESSINA – Incidente mortale a Messina oggi, martedì 7 maggio. Uno scooter si è scontrato per cause ancora in via di accertamento contro un camion di trasporto dei rifiuti differenziati che procedeva nella stessa direzione nella zona litoranea, tra i villaggi di Paradiso e Contemplazione. Margherita Rosso, 24 anni, che era alla guida del motorino, è deceduta in seguito all’impatto. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

La vittima era molto conosciuta nella cittadina siciliana, essendo la nipote del vescovo ausiliare di Messina, monsignor Cesare Di Pietro, che si è recato sul posto insieme agli altri familiari, tra cui la madre della giovane e il fidanzato. Sul posto anche gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli inquirenti hanno già ascoltato le testimonianze di alcuni presenti, ma fondamentale sarà anche la visione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona per la ricostruzione di quanto accaduto. (fonte GAZZETTA DEL SUD)