Messina, ubriaco aggredisce familiari e vicini: 50enne passa dai domiciliari al carcere

ROMA – Ubriaco, aggredisce familiari e vicini.

Protagonista della vicenda un 50enne di Sant’Agata di Militello, provincia di Messina.

L’uomo, già agli arresti domiciliari, ubriaco, raccontano le cronache locali, ha aggredito alcuni familiari e anche dei vicini che erano intervenuti per provare a calmarlo.

A raccontare la storia è Messina Today.

“L’uomo – scrive sempre Messina Today – si trovava in regime di detenzione domiciliare per scontare una pena per reati commessi anni prima, quali resistenza, lesioni e danneggiamento”.

La dinamica della vicenda: “Qualche sera fa, dopo aver bevuto, ha aggredito i familiari ed i vicini che tentavano di calmarlo. A seguito di segnalazione, gli agenti intervenuti sul posto hanno accertato che il pregiudicato era in evidente stato di ubriachezza”.

Alla fine così il 50enne tornerà in carcere.

Il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Messina, infatti, “sulla base degli atti trasmessi – recita il comitato della Questura di Messina – ha valutato che la condotta del santagatese fosse incompatibile con la detenzione domiciliare, ha poi deciso per la sostituzione del regime di detenzione, da domiciliare a quello carcerario. Il Procuratore della Repubblica di Patti, ricevuti gli atti, ha disposto l’immediata traduzione in carcere del pregiudicato”.

Tradotto: il 50enne tornerà in carcere. (Fonte: Agi, Messina Today).