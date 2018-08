VENEZIA – Un uomo è stato colpito alla gola con un coltello all’interno di un negozio di parrucchiere gestito da cittadini cinesi, a Mestre (Venezia). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’episodio si è verificato intorno alle ore 11.30 di oggi, 10 agosto. L’aggredito non sarebbe in gravi condizioni.

L’aggressione, secondo quanto si è appreso, sarebbe scaturita da un litigio per motivi sentimentali. Il titolare del negozio, di 33 anni, è stato medicato al pronto soccorso dell’Ospedale dell’Angelo per lievi ferite. Medicata sul posto anche la moglie, che ha assistito alla scena assieme a due figli piccoli. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi.