MESTRE – Un bus navetta diretto all’aeroporto di Tessera ha preso improvvisamente fuoco proprio sulla bretella autostradale per arrivare allo scalo aereo intorno alle 18 di giovedì 8 febbraio. L’autista è riuscito a fermarsi e chiamare i soccorsi. La strada è stata chiusa con pesanti disagi per il traffico.

Secondo una prima ricostruzione, il bus nel pomeriggio di giovedì ha iniziato a dare segni di malfunzionamento e quando ha preso fuoco l’autista era già riuscito ad accostare. I passeggeri che erano diretti all’aeroporto ed erano a bordo sono stati fatti scendere e messi in salvo. Al posto del bus è stata inviata una vettura sostitutiva che ha accompagnato i passeggeri all’aeroporto.

Pesanti i disagi per il traffico, come comunicato dalla società che gestisce l’autostrada Cav: la bretella autostradale che è normalmente molto trafficata è rimasta chiusa per diverso tempo per permettere le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza del mezzo andato a fuoco e della strada per ripristinare la normale circolazione nel tratto interessato.