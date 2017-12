MESTRE – Stroncata da un infarto in ufficio, mentre i colleghi tentavano disperatamente di rianimarla: è morta così la 49enne Diana Coltro, che si era recata regolarmente al lavoro nello studio notarile in Corso del Popolo a Mestre, dov’era impiegata da anni.

Verso le 14 di venerdì la donna ha accusato un malore: ha provato un dolore talmente forte allo sterno che ha perso subito conoscenza, accasciandosi a terra. I colleghi di lavoro hanno capito immediatamente la gravità della situazione e hanno allertato il 118. In attesa dell’arrivo dei sanitari del pronto intervento, gli impiegati dello studio notarile hanno praticato un massaggio cardiaco alla donna, nella speranza di far ripartire il battito del suo cuore. Tentativo di rianimazione in extremis che purtroppo non è riuscito.