Mestre, Giuseppina Salvalaio suicida, prese a martellate la figlia no vax. Finisce in tragedia il complicato rapporto tra una madre anziana e sua figlia. In un appartamento di Mestre, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza di Giuseppina Salvalaio, 81 anni. Aveva i polsi tagliati.

I militari la conoscevano bene. Erano andati a verificare che la donna avesse disobbedito alla misura cautelare che la obbligava agli arresti domiciliari. Non era evasa. Ma cosa aveva fatto la signora Giuseppina?

Il 30 gennaio, esasperata dalla figlia che rifiutava di farsi vaccinare contro il Covid, l’anziana donna ha perso la testa. Ha preso una mazzetta, il grosso martello utilizzato dai muratori, e ha colpito sul capo la figlia.

Due settimane fa le martellate alla figlia: non voleva vaccinarsi

Che è finita in ospedale, in osservazione prima di essere dimessa il giorno dopo. Ma il giudice, per quel raptus, ha dovuto disporre ovviamente l’arresto, commutato negli arresti domiciliari.

La povera vecchia deve averci rimuginato un bel po’ su quel gesto. Il senso di colpa, la solitudine (la figlia relegata in smart working a casa sua perché non vaccinata) avranno complicato il quadro psichico della signora. Insieme, molto probabilmente, a uno stato depressivo latente. Fatto sta che si è tolta la vita